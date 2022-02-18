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Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama

18.02.2022 23:03
Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama

Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince Kocaali ve Karasu ilçelerinde yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 16 Şubat'ta yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.M.S (24), M.N.T (28) ve İ.Y (34) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan 3'ü kadın 6 zanlı ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Polis ekiplerince Karasu, Kocaali ve il merkezinde 16 Şubat'ta düzenlenen drone destekli operasyonda, aralarında evlerden hırsızlık yapanlar ile çalıntı malları internetten ikinci el eşya olarak satanların da olduğu 14 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirilmişti.

Şüphelilerin Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evinde tespitleri ise termal kameralı drone ile yapılmıştı.

Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama
Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama

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Cumhuriyet, Hırsızlık, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama - Son Dakika
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