Sakarya'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nalköy Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö. ile amcası A.Ö. (55) arasında tartışma çıktı.

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