Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yem fabrikasında yangın: 2 yaralı
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Sakarya'da yem fabrikasında yangın: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir yem fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da yem fabrikasında yangın: 2 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir yem fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Servetiye Caddesi'ndeki bir yem fabrikasının deposunda patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangında Gökhan T. ve Şaban A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Özel araçlarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:21 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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