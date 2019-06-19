Sakarya'da yem fabrikasında yangın: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir yem fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:21 Kaynak: AA
'nın Hendek
ilçesinde bir yem fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
Servetiye Caddesi'ndeki bir yem fabrikasının deposunda patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangında Gökhan T. ve Şaban A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Özel araçlarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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