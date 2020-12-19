Sakarya'da yeni eğitim külliyesinin çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya'nın eğitim geleceğine kazandırılacak 48 derslikli yeni imam hatip okulunda çalışmalar sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yıkımı gerçekleştirilen Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve askeri lojmanların bulunduğu alanda hayata geçirilen yeni eğitim külliyesi yapımının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, toplam 10 bin 476 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek projede kolonların beton dökümlerinin devam ettiği ve çalışmalar neticesinde 2. kat kolonlarının da beton imalatlarının tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, imam hatip okulunun hızla yükseldiğine dikkat çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.