Sakarya'da okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla süsleniyor - Son Dakika
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Sakarya'da okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla süsleniyor

21.09.2022 10:30
Sakarya'da okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla süsleniyor

Sakarya'da yeni eğitim öğretim döneminde Şehit Ahmet Akyol İlkokulunun duvarlarına çizgi film karakterleri çizildi.

Sakarya'da yeni eğitim öğretim döneminde Şehit Ahmet Akyol İlkokulunun duvarlarına çizgi film karakterleri çizildi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sanat Sakarya Projesi"nde öğrenciler de yer alıyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi resim öğretmenleri tarafından okul duvarlarına çizilen çizgi film kahramanlarının resimleri, taş verniğiyle kaplanarak kalıcı hale getiriliyor.

Resim eğitmeni Merih Öziş, AA muhabirine, 5 kişilik ekiple okulların duvarlarını renklendirdiklerini anlattı.

Öğrencilere keyifli dakikalar geçirebilecekleri bahçe ve alan oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Öziş, "Güzel çalışma oluyor, masal kahramanlarını bir araya getirerek okulun duvarlarına işliyoruz. Çok keyif alıyoruz. Çalışmamızı iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sınıf ve resim öğretmeni Tezcan Yıldırım, okul duvarlarını daha güzel ve eğlenceli hale getirmek için ortaklaşa yürütülen çalışmanın devam ettiğini aktardı.

Yıldırım, veli ve öğrencilerden çok güzel tepkiler aldıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da okul duvarları çizgi film kahramanlarıyla süsleniyor - Son Dakika

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