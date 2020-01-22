Sakarya'da yeni otoyol girişi ve duble yol çalışmaları başlayacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'ya kazandırılacak yeni otoyol girişinin çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni otoyol girişi ve duble yol projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la görüştüğünü aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için çok önemli olan ve otoyoldan şehrin kuzey bölgesine ulaşımları sağlayacak giriş için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Cahit Turhan'dan müjdeli haberi aldık. Sayın Bakanımız otoyol girişi için gerekli işlemleri başlaması talimatını kurmaylarına verdi. İnşallah Pekşenler'den şehrimize yeni bir otoyol girişi açılacak, ardından 15 Temmuz Bulvarı'na bağlanacak duble yol inşa edilecek. Hayırlı olsun."

Yüce, projenin yapımını Karayolları Genel Müdürlüğünün üstleneceğini belirtti.

Anadolu Otoyolu'nun Pekşenler kısmından şehre yeni bir giriş ve çıkış yapılacağını anlatan Yüce, "Ardından ise Pekşenler Kavşağı ile Yeni Stadyum arasında 6 kilometre uzunluğa sahip köprülü yeni bir duble yol hayata geçirilecek. Böylelikle şehrimizin kuzeyinde yer alan Kaynarca, Söğütlü, Ferizli, Karasu, Kocaali ilçelerine ulaşımlar rahatlayacak, dolayısıyla şehir içi trafiğini de olumlu yönde etkileyecek. Destekleri dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Mehmet Cahit Turhan'a teşekkür ediyor, yeni otoyol girişi ve duble yol projesinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.