Sakarya'da Yeni Zelanda'daki Katliamı İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
27 dakika önce
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Sakarya
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan terör olayına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Terör saldırısına bir tepki de Sakarya'dan geldi. Adapazarı
ilçesindeki Orhan Cami önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, öğlen namazı sonrasında saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının AGD Şube Başkanı Hasan Zengin
grup adına açıklama yaptı. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:10 Kaynak: İHA
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı
Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti
Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor