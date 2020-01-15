Sakarya'da yetenek taraması devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da yetenek taraması devam ediyor - Son Dakika

Sakarya'da yetenek taraması devam ediyor

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin yürüttükleri ortak çalışma ile yeni dönem yetenek taraması çalışmaları başladı.

Sakarya'da yetenek taraması devam ediyor, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin yürüttükleri ortak çalışma ile yeni dönem yetenek taraması çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim döneminde Sakarya'da 1200'e yakın öğrencinin yetenek taramasından geçmesinin beklendiğini belirtti.

Serdivan Zübeydehanım Ortaokulu Spor Salonu'nda, 250 İlkokul 3. sınıfa giden öğrencinin uzman antrenör ve görevliler tarafından testlere tabi tutulduğu bilgisini veren Özsoy, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, okullarımızda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, geçen yıl 81 ilde ilkokul 3. sınıfta bulunan 1 milyon 226 bin öğrencinin tarandığını aktaran Özsoy, yetenek taramasının ilk etabında öğrencilerin temel hareket kavramları, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler gibi temel hareket bilgileri, çeşitli oyunlar, temel hareket becerileri, iletişim yolları ve açık alan oyunlarında başarı arayacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Son Dakika Haberleri
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:59 Vali Gürel'den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek'e ziyaret - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da yetenek taraması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]