Son Dakika Haberleri: Sakarya'da "Yetim Dayanışma Günleri"

Sakarya'da "Yetim Dayanışma Günleri"

29 dakika önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince organize edilen programda yetimler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Sakarya'da
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince organize edilen programda yetimler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Dernek tarafından 'Yetim Dayanışma Günleri' kapsamında Serdivan ilçesindeki bir kafede düzenlenen programda, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sofuğlu yetimlerle ilgilenerek, tek tek sohbet etti.

Programda konuşan Nayir, bin yıllık Anadolu medeniyetini anlatan en uygun kelimenin 'merhamet' olduğunu söyledi.

Kenan Sofuoğlu da yetimler için elinden gelen desteği vermeye çalıştığını vekillik maaşının büyük bir bölümünü şehirdeki yetimler için göndereceğini belirterek, "Milletvekili maaşımın çoğu kısmını yetimlere vermek için söz verdim." dedi.

Öte yandan Sakaryaspor'un sponsorluk sözleşmesiyle ilgili soruya da cevap veren Sofuoğlu, bir firmayla görüştüklerini ve kendilerinden söz aldıklarını belirtti.

Programın Sofuoğlu, çocuklarla ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Programa, Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri Yaşar Kahraman, AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:17 Kaynak: AA

İHH, Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, Sakarya, Güncel
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