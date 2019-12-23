Sakarya'da yıkım gerginliği: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da yıkım gerginliği: 8 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da yıkım gerginliği: 8 gözaltı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yıkım kararı bulunan evin sahipleriyle ekipler arasında çıkan gerginlikte 8 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da yıkım gerginliği: 8 gözaltı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yıkım kararı bulunan evin sahipleriyle ekipler arasında çıkan gerginlikte 8 kişi gözaltına alındı.


Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım kararı bulunan eve ekipler gelerek yıkmak istedi. Ev sahibi belediye ekiplerinden zaman istemesi sonrasında yıkım durmuştu. Zamanın dolmasıyla ekipler tekrardan yıkım için geldi. Yıkım sırasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve polis ekipleri de yıkım sırasında hazır bulundu.


Ev sahipleriyle ekipler arasında tekrardan tartışma yaşandı. Çıkan gerginlikte 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

Adapazarı, Güneşler, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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