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Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama - Son Dakika

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

19.12.2021 13:54
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı öncesinde umuma açık işyerlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur uygulaması'nda 9 adet kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı öncesinde umuma açık işyerlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur uygulaması'nda 9 adet kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karasu'da saat 22.00 ile 02.00 arasında umuma açık işyerlerinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamalar kapsamında ilçe genelinde bulunan umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde; aranması bulunan 2 şahıs yakalandı, 4 adet ruhsatsız silah ile 36 adet fişek, 36 adet ecstasy hap olduğu değerlendirilen madde ve 9 adet de kaçak bandrollü içki ele geçirildi. - SAKARYA

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Hisarcık, Sakarya, Karasu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama - Son Dakika


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