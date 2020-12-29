Sakarya'da yılda 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak GES projesinde çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan güneş enerjisi santrali (GES) projesi ile yılda 4 bin haneye elektrik verilmesi hedefleniyor.

Santralin kurulacağı Karaman bölgesinde düzenlenen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, pandemi sürecinde durmadan çalışmaları artırdıklarını, yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sakarya olarak tüketilen enerjiyi kendilerinin üreteceğini vurgulayan Yüce, "Burada yaklaşık 30 milyon liralık projeyi hayata geçiriyoruz. Karaman Atık Su Tesisi'nin yanına 55 dönüm arazi üzerine güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Bu santralde yıllık 8.15 gigavatsaat (GWh) elektrik enerjisi üretilecektir. Yani Karaman Güneş Enerjisi Santrali'nde 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede enerji üretilecektir." diye konuştu.

Kentte uygun hazine arazilerine kurulması planlanan GES hazırlıklarına da değinen Yüce, "Tahsis ve izin süreçleri devam ediyor. Bu bir ilk ve Sakarya'nın tamamında güneş enerji sistemlerini yaygınlaştıracağız. Buradan sonra Kaynarca ve Taraklı'da bulunan ve SASKİ bünyesinde bulunan arazilerimizde de GES kurulması için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"CHP zihniyetinin eminim bu güzel yatırıma da eleştirisi olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana dünyadaki trendleri çok yakından takip ettiğini, yaptığı çalışmalardan birinin de güneş santralleri olduğunu söyledi.

Güneş enerji sisteminin, gelecekte en çok ihtiyaç duyulacak enerji sistemlerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu çalışmalardan anlıyoruz ki böyle faydalı projelerin devamı gelecek. Fakat milletin refahı için atılan adıma her zaman eleştiri getiren CHP zihniyetinin eminim ki bu güzel yatırıma da eleştirisi olacaktır. Fakat ne olursa olsun, kim ne derse desin Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık hale gelmesi için gece gündüz demeden, bıkmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sakarya'yı marka şehir haline getirmek, en önemli hedeflerimizdendir. Bütün bu işlerin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de projenin Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

Kentin güneş enerji sistemi çalışmaları ve bisiklet kullanımını teşvik edici çalışmalarından gurur duyduğunu dile getiren Atabek, "Sakarya'da güneşten enerji üreteceğiz. Bu gerçekten çok önemli. İnanıyorum ki Sakarya bu konuda öncü olacak ve diğer belediyelerimizden de ataklar gelecektir. Biz artık tüketen değil, üreten bir iliz. Allah bize birçok kaynağı bahşetmiş ve önemli olan bunu alıp enerjiye çevirmek. İnanıyorum ki güneş santralleri her geçen gün yayılacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, daha sonra alandaki çalışmaları inceledi.