Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı

58 dakika önce

Sakarya'da yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]
Sakarya'da yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Çark Caddesi Değirmen Sokak'taki koltuk imalat atölyesi ve iş merkezi inşaatına yıldırım düştü.

İnşaata düşen yıldırım sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı, atölyede ise yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:23 Kaynak: AA
çark caddesi, serdivan, değirmen sokak, sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]