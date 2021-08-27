Sakarya'da yılın ilk 6 ayında 40 bin kişinin elektriği çöpten üretildi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince atıkların bertarafı için hayata geçirilen proje kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında 40 bin kişinin elektriğinin çöpten üretildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çevreyi korumak, atıklardan ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla inşa edilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) ile altı aylık süreçte 31 milyon 798 bin 915 kilovat elektrik enerjisi üretildiği aktarıldı.

Doğanın gücüyle üretim kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdürüldüğü anlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

"SEKAY projesi ile 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 40 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektriği üretti. Katı Atık Depolama Sahası'nda 14,04 megavat üretim kapasitesine sahip sistemle geri dönüşüme kazandırılan 1 milyon 413 bin 230 kilogram atık ile üretilen 31 milyon 798 bin 915 kilovat elektrik enerjisi çöpten karşılanmış oldu. 1937 ağacın dikimine eş değer olan üretim aynı zamanda doğaya karbon emisyonunun karışması da asgari seviyelere çekildi."

Açıklamada, yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ile milli enerji politikalarına destek sağlayan Büyükşehir Belediyesinin, Karaman Mahallesi'nde kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrallerinin yanı sıra HES'lerle de enerji üretimine devam ettiği kaydedildi.