Yiyecek arayan kurdun yaylaya inmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yiyecek arayan kurdun yerleşim yerine gelmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karın etkili olduğu ve kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu 1400 rakımlı Keremali Yaylası'nda yiyecek arayan bir kurt, evlerin bulunduğu bölgeye geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karla kaplı yolda ilerleyen kurdun yerleşim alanına gelerek yiyecek araması yer alıyor.