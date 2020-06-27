Sakarya'da YKS heyecanı - Son Dakika

Sakarya'da sınava girecek öğrenciler, aileleriyle Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullara geldi.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Bu arada sınava kimliksiz gelen bazı öğrenciler de polis ekiplerinin desteğiyle evlerinden belgelerini alıp yeniden okullara yetiştirildi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent merkezindeki işlek yerlerden Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim oldu.