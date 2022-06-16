Açıklamada, "Ulaşımla ilgili talep ve istekler 153 Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılabilecek. SAKUS uygulaması ve 'www.sakarya.bel.tr' adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabilecek. Aday öğrencilerimize başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da YKS'ye girecek öğrenciler belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek - Son Dakika

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