Sakarya'da YKS'ye girecek öğrenciler belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek - Son Dakika
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Sakarya'da YKS'ye girecek öğrenciler belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek

16.06.2022 15:51
Sakarya'da YKS'ye girecek öğrenciler belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerini gösteren öğrencilerin, belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

Sınava ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması için seferlere ilişkin tüm tedbirlerin alınacağı aktarılan açıklamada, trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi adına toplu taşıma araçlarının kullanılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Ulaşımla ilgili talep ve istekler 153 Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılabilecek. SAKUS uygulaması ve 'www.sakarya.bel.tr' adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabilecek. Aday öğrencilerimize başarılar diliyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da YKS'ye girecek öğrenciler belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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