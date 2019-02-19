Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Yoğun Sis

Sakarya'da Yoğun Sis

6 dakika önce

Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor.

Sakarya'da Yoğun Sis, System.String[]
Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor.

Kent genelinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.


Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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