Sakarya'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
42 dakika önce
Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunduSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yol genişletme yapan ekipler yol kenarında erkek cesedi buldu.
Sakarya
'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan
ilçesinde yol genişletme yapan ekipler yol kenarında erkek cesedi buldu. Polis
ekipleri tarafından incelenen ceset, otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk
Kampüsü Otopsi merkezine kaldırıldı.
Olay, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi
Orman yolu üzeri meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol üzerinde yol genişletme çalışmaları yapan ekipler, yol kenarında erkek cesedi buldu. Ekipler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yol kenarında bulunan kişinin Y.D., olduğu belirlendi. Olay yerine gelen cenaze aracıyla Y.D., isimli şahıs, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine gönderildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:19 Kaynak: İHA
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