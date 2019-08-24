Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlasını sulamaya giderken Karandere kenarındaki patika yolda bir erkek cesedi gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, cesedin 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka'ya (21) ait olduğunu belirledi.

Karayaka'nın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Pamukova, Sakarya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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