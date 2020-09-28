Sakarya'da yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yapılan yol kontrolünde, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince, Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında şok faaliyeti kapsamında yol kontrolü gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 demir kurşun kalıbı, 6 sikke, 3 el dedektörü ve 4 plastik arama borusu ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla ifadesi alınan ve serbest bırakılan S.G. ve T.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.