Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi hayata geçiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi hayata geçiriliyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşımada memnuniyeti arttırıcı bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Sakarya'da yolcu bilgilendirme ve anons sistemi hayata geçiriliyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşımada memnuniyeti arttırıcı bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. 'Yolcu Bilgilendirme ve Anons Sistemi' ile artık vatandaşlar seyahat esnasında bulunduğu durağı, bir sonraki durağın neresi olduğunu dinamik görseller ve sesli bilgilendirme ile anlık takip edebilecek.


Yeni uygulama ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Toplu taşımada memnuniyeti ve vatandaşlarımızın seyahat konforunu arttırmak adına belediye otobüslerimizde yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Test yayınına başlanan yeni uygulamamız 'Yolcu Bilgilendirme ve Anons Sistemi' ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız seyahat esnasında bulunduğu durağı, bir sonraki durağın neresi olduğunu dinamik görseller ve sesli bilgilendirme ile anlık takip edebilecek. Yeni uygulamamız ile ayrıca şoförlerin yapması gereken standart anonslar artık bir düğme vasıtasıyla yapılabilecek ve şoför ile yolcu iletişiminde kolaylık sağlanabilecek" denildi.


Açıklamanın devamında, "Hayata geçirilen yeni uygulama belediye otobüsü şoförlerimize seyahat ederken daha fazla konsantrasyon sağlayacak ve sürüş kalitesine arttıracak. 'Yolcu Bilgilendirme ve Anons Sistemi' uygulamamız da ayrıca güzergah ve hatlar hakkında bilgilendirmeler, güncel haberler ile hava ve yol durumları paylaşımları yapılabilecek. Akıllı Ulaşım Sistemleri'nden faydalanarak hizmet kalite standardını artırıp vatandaşlarımıza konforlu ulaşım sağlamayı hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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