Sakarya'da Yolcu Otobüsü Devrildi
1 saat önce
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Anadolu Otoyolu Ankara
istikametinde yolcu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek
gişeleri Ankara istikametinde, 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:46 Kaynak: AA
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