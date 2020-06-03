Sakarya'da yolcu taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

Sakarya'da yolcu taşıyan araçlar denetlendi

Sakarya'da yolcu taşıyan araçlar denetlendiSAKARYA'da, trafik ekipleri şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda yolcu kapasiteleri konusunda denetimde bulunarak, araçlarda maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya'da yolcu taşıyan araçlar denetlendi SAKARYA'da, trafik ekipleri şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda yolcu kapasiteleri konusunda denetimde bulunarak, araçlarda maske takılması konusunda uyarıda bulundu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve şehir içi yolcu taşımacılığında yüzde 50 kuralının son bulması sonrası denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri, şehir içinde araçları durdurarak koltuk kapasitelerine göre yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti. Trafik ekipleri otogardan çıkan otobüsleri de durdurarak, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol etti. Polisler, otobüslerde seyahat boyunca maske takılması uyarısında bulunarak, ihtiyacı olanlara maske dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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