Kaza, saat 17.30 sıralarında, Çevreyolu Ozanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 54 ZH 554 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Turan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Hasan, park halindeki başka bir otomobilin önüne düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı 'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Sürücü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hasan Turan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü - Son Dakika

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