Sakarya'da yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika

Sakarya'da yüksek kesimlere kar yağdı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi'nde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreyi buldu.
Kar yağışının ardından 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
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