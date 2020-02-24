SAKARYA'DA YUNUSLARA KURŞUN - Son Dakika
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SAKARYA'DA YUNUSLARA KURŞUN

6 saat önce

SAKARYA kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

SAKARYA'DA YUNUSLARA KURŞUN, System.String[]
SAKARYA kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

Olay, Sakarya'nın Kocaali İlçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Karaya vuran yunuslardan detay

-Hayvanseverin tepkisi

-Kocaali sahilinden detay

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
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