Yürekleri ağza getiren görüntü - Son Dakika
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Yürekleri ağza getiren görüntü

21.03.2022 09:20

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda 'drift' yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar, yürekleri ağza getirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda 'drift' yapmak istediği esnada kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar, yürekleri ağza getirdi. Sürücü, traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtuldu.

Yürekleri ağza getiren olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, traktörü ile karlı kaplı yolda 'drift' yapmak istedi. Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

(Batuhan Saçar/ İHA)

Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yürekleri ağza getiren görüntü - Son Dakika


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