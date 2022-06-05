Sakarya'da yürümekte zorlanan yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da yürümekte zorlanan yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı

05.06.2022 16:49
Sakarya'da yürümekte zorlanan yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yürümekte güçlük çeken yaralı tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yürümekte güçlük çeken yaralı tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Kuzuluk Mahallesi'ne gitti.

Arka ayakları tutmayan, sadece ön ayaklarıyla ilerleyebilen tilki yavrusuyla karşılaşan jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yaralı tilki, tedavisinin yapılması ve doğaya salınması için ekiplerce teslim alındı.

YORUMLAR
500
Muhtarlardan Başkan Yüce'ye teşekkür Muhtarlardan Başkan Yüce'ye teşekkür
Kaynak: AA

Jandarma, Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da yürümekte zorlanan yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:39 Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı
15:38 Eskişehir'de açılışa katılan Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık sevenlerini korkuttu!
15:33 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın tepkisine NATO üzerinden cevap verdi: Türkiye şaşırmasın
15:31 Erdoğan, gelen eleştirilere cevap verdi: Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 16:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da yürümekte zorlanan yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement