Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yürümekte güçlük çeken yaralı tilki yavrusu tedavi altına alındı.
Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Kuzuluk Mahallesi'ne gitti.
Arka ayakları tutmayan, sadece ön ayaklarıyla ilerleyebilen tilki yavrusuyla karşılaşan jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Yaralı tilki, tedavisinin yapılması ve doğaya salınması için ekiplerce teslim alındı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da yürümekte zorlanan yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika