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Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu - Son Dakika

Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

18.01.2022 13:17
Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu.

Arifağa Mahallesi'nde üretici Selami Kılıç, kovanlarına bakmak için geldiğinde yüzlerce arısının telef olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ekipleri, yaptıkları incelemede, arıların nosema hastalığından telef olduğunu belirledi.

Birlik Başkanı Mustafa Ör, Yönetim Kurulu üyeleriyle Kılıç'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ör, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa neden olan "nosema apis" mikroorganizmasının, işçi arıların verimini azaltıp ömrünü kısalttığına dikkati çekti.

Arıların sindirim sistemi yoluyla hücresine giren bu sporların çoğalarak damarları patlattığını anlatan Ör, hastalığın bulaşmasını önlemek için peteklerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ör, "nosema apis" sporlarının asetik asit buharında öldüğüne dikkati çekerek, "Arılı koloniler ile arıcılıkta kullanılan ekipman ve boş kovanlara mutlaka yüzde 80 asetik asit tutulmalıdır." dedi.

Ilıman bölgelerde hastalığın kontrol altında tutulması gerektiğini ifade eden Ör, "Kontrol için iyi arıcılık düzenlemeleri, bal mumunun yenilenmesi, peteğin buhara tutulması, ısı uygulaması yapılması ve fumagilin kullanılması gerekmektedir. Bunların yapılmasıyla hastalığın zararlı etkisinden korunmak mümkün olmaktadır." diye konuştu.

Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu
Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu
Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Selami Kılıç, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da yüzlerce arı nosema hastalığı nedeniyle telef oldu - Son Dakika
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