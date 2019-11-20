Sakarya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmasın" projesi başladı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıl sonuna kadar devam edecek proje kapsamında, aylık düzenlenecek kurslara 40 kadın ve 40 erkek kursiyer öğretmen katılacak.

Salı ve Perşembe günleri yapılacak kurslarda Hendek'ten 51 öğretmen Hendek Belediyesi Yüzme Havuzunda, Karasu ve Kocaali'den 33 kursiyer öğretmen ise Karasu Stil Yüzme Havuzunda eğitim alacak.

775 öğretmenin başvurduğu "Yüzme Bilmeyen Öğretmen Kalmayacak" projesi, eğitim yılı sonuna kadar devam edecek.

Sakarya Yüzme Havuzunda düzenlenen kursun açılış programına, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Engin Kahraman, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka, Yenikent Halk Eğitim Müdürü Eyüp Yazıcı ile kursiyer öğretmenler katıldı.