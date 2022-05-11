Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı

11.05.2022 20:27
Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada bir kişinin Ferizli Belediyesi zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açtığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Şüphelileri belirleyen ekipler Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edemeyen 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, "aracın kapılarını açık bırakarak tedbir almaması" nedeniyle görevden açığa alınan zabıta memuru hakkında işlem başlatıldı.

"Sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz"

Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açılmasının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Süratle başlatılan incelemeler neticesinde ilgili videonun ilçede bulunan Afgan uyruklu bir şahıs tarafından çekildiği, söz konusu kişilerin izinsiz ve kontrol dışında olacak şekilde araca binerek bu eylemi gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Afgan uyruklu şahıslarla ilgili hukuki sürecin başladığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevli olduğu araçta gerekli önlemleri almayarak kapıları açık bir şekilde park edip denetime çıkan zabıta personelimiz hakkında da tahkikat başlatılmış ve soruşturma sürecinin salahiyeti açısından da süreç sona erene kadar açığa alınmıştır. Bu videonun çekilmesi konusunda ihmali olanlar hakkında da idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

Mülteciler konusunun sürekli gündemde olduğu bir dönemde Ferizli Belediyesine ait araçta böyle bir olay yaşanmasından son derece rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha hatırlatarak yaşanan bu olaydan büyük rahatsızlık duyuyor ve sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz."

YORUMLAR
500
ZABITA ARACINDA BAYRAK AÇAN AFGANLAR YAKALANDI ZABITA ARACINDA BAYRAK AÇAN AFGANLAR YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 03:04:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement