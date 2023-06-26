Sakarya'da Zabıtadan Kaçan Dilenci Aydınlatma Direğine Çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da Zabıtadan Kaçan Dilenci Aydınlatma Direğine Çıktı

26.06.2023 11:23

Sakarya'nın Hendek ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulan bir dilenci, ekiplerden kaçarak aydınlatma direğine tırmandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda adeta ilçeyi birbirine katan şahıs, ekiplerin ikna etmesi üzerine bulunduğu yerden indi ve polis merkezine götürüldü.

Zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine çıktı, ilçeyi birbirine kattı... O anlar kamerada

SAKARYA Sakarya'nın Hendek ilçesinde zabıta ekiplerinin hakkında tutanak tuttuğu esnada kaçan ve aydınlatma direğine tırmanan dilenci ekiplere zor anlar yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, dilencilik yapan bir kişi zabıta ekiplerine yakalandı. Yapılan kontrollerde kişinin üzerinde dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu. Şahıs, hakkında idari ceza tutanağı hazırlandığı esnada ekiplerden kaçarak aydınlatma direğine tırmandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu gören vatandaşlar ise neler olup bittiğini izlemek için bölgeye toplandı. Yaşanan olayda adeta ilçeyi birbirine katan şahıs, ekiplerin ikna etmesi üzerine bulunduğu yerden indi. Şahıs, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Zabıtadan Kaçan Dilenci Aydınlatma Direğine Çıktı - Son Dakika
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