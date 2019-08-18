Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 'zehirli gaz' paniği
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Sakarya'da 'zehirli gaz' paniği

1 saat önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası liseyi su bastı.

Sakarya'da 'zehirli gaz' paniği, System.String[]
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası liseyi su bastı. Okul binasındaki atölyede bulunan karpitin suyla teması sonucu zehirli gaz ortaya çıktı.
Karasu'da, öğle saatlerinde sağanak etkili olurken, ilçedeki Şehit Hasan Keles Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni su bastı. Okul binasındaki metal bölümü öğrencilerinin kullandığı atölyede bulunan karpitin (sanayide asetilen gazı çıkarmakta kullanılan, karbonla kalsiyum bileşiği madde) suyla teması sonucu zehirli gaz ortaya çıktı. Güvenlik görevlisinin ihbarıyla Sakarya AFAD, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi ve polisler okula geldi. Gaz maskeli ve özel kıyafetli AFAD görevlileri, okul ve çevresinde önlem aldı. Gaz birikmesi meydana gelen atölyelerin kapıları açılarak, sıkışan gazın boşaltılması için çalışma yapıldı.
Atölyelerde alev alan karpitin söndürülemeyeceği, suyla tepkimeye giren maddenin tamamen yanarak, bitmesinin beklendiği belirtildi.


Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
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