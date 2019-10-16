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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

55 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraktepe istikametinden Hendek ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 3 araç rampada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tarlaya uçtuğu, diğer bir otomobilin de taklalar attığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazası sonucu K.Y., N.A. ve S.T. isimli 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kaza sonucu 3 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
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