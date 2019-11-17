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Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BJY 441 plakalı otomobil ile 54 B 2925 plakalı otomobil çarpıştı. 34 RG 9072 plakalı otomobil sürücüsü ise önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için aniden manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 RG 9072 otomobil, önünde bulunan 41 DD 313 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 RG 9072 plakalı araç takla atarak ters döndü. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis meydana gelen zincirleme trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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