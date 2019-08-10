Son Dakika Haberleri: Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

8 dakika önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyon ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, TEM Otoyolunun Akyazı Vakıf mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Halit Yaman yönetimindeki 37 KL 414 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Sezgin Baş yönetimindeki 10 PS 290 plakalı, Orhan Düzgün yönetimindeki 34 BFL 967 plakalı, Mustafa Memiş yönetimindeki 06 ZN 315 plakalı otomobillere çarptı. Mustafa Memiş yönetimindeki otomobil ise önündeki Muammer Yılmaz yönetimindeki 34 BG 0690 plakalı araca, bu araç da İmdat Bıyık yönetimindeki 34 ON 8031 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Orhan Düzgün, Murat Düzgün, Burhan Düzgün, Timur Düzgün, İrem Düzgün, Zeynep Düzgün ve İkranur Kazan yaralandı.
Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.


TEM Otoyolu, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 11:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]