Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

56 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 34 JC 4575 plakalı tır, D-140 karayolu Dokurcun istikameti Beldibi mevkisinde Tolga E. yönetimindeki 14 AAK 68 plakalı otomobil ve Süleyman A'nın kullandığı 41 KD 475 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Halim Yazıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Akyazı, Sakarya, Güncel
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