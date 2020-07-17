Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Murat Arıkan idaresindeki 16 JM 019 plakalı otomobil, Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde arızalandı.

Arızalanan aracı almak için bu noktaya İsmail Ay, 81 FE 161 plakalı çekiciyle geldi. Aracın çekiciye yüklenmesi sırada Arıkan'a ve çekiciye, Nefes Rüzgar Efe yönetimindeki 34 LR 8499 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonrası savrulan Efe'nin kullandığı otomobile de Yüksel Tarım idaresindeki 34 CDY 474 plakalı cip vurdu. Otomobilinden inen Efe'ye ise plakası henüz tespit edilemeyen bir tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Arıkan ve Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar cip sürücüsü Tarım ve çekicinin sürücüsü Ay ile Metin Tok ve Mert İlkkan Duru, Hendek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bir süre trafiğe kapanan yolun Ankara yönü, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu, Sakarya, EFE, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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