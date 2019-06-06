Son Dakika Haberleri: Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

30 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Arifiye ilçesi Adapazarı - Pamukova yolu Yukarı Kirazca mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine giden 6 araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada M.Ç., İ.Ç., ve Z.Ç., isimli 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası Adapazarı istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerince yol kenarına alınan araçlar sonrasında trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:42:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]