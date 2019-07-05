Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
4 dakika önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:20 Kaynak: AA
'nın Erenler
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu
'nda İstanbul
yönüne giden Muammer Y. idaresindeki 41 DM 978 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan Mesude C'nin kullandığı 14 BA 553 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 BA 553 plakalı araç, sağ şeritte seyreden Alican Ç. yönetimindeki 14 AJ 4124 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleriyle Yahya Yiğit C, Yağmur Zümra C. ve Zühre L. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı
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