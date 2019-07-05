Son Dakika Haberleri: Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

4 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Muammer Y. idaresindeki 41 DM 978 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan Mesude C'nin kullandığı 14 BA 553 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 BA 553 plakalı araç, sağ şeritte seyreden Alican Ç. yönetimindeki 14 AJ 4124 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleriyle Yahya Yiğit C, Yağmur Zümra C. ve Zühre L. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:20 Kaynak: AA
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