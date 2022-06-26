Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

26.06.2022 11:20

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sabahattin Zaim Bulvarı'nda seyreden H.A.K. idaresindeki 54 KG 627 plakalı otomobil, Türbe Caddesi mevkisindeki ışıklarda duran E.T. idaresindeki 41 ADA 806 plakalı hafif ticari araç ile Y.C. yönetimindeki 54 TD 068 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçerek tarlaya girdi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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