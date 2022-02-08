Üye Girişi
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

08.02.2022 22:24
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında aydınlatma direği ve trafik lambaları devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında aydınlatma direği ve trafik lambaları devrildi.

Güneşler Mahallesi çevre yolu ışıklarında 34 HP 8183 plakalı otomobil, 54 AGE 812 plakalı kamyonet, 54 J 0158 ve 54 J 0037 plakalı özel halk otobüslerinin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak aydınlatma direğini yıkan otomobil orta refüjde durdu. Kamyonet ve otobüslerin çarpışması sonucu da trafik lambaları devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan çevre yolunun Erenler yönü, çalışmaların ardından açıldı.

YORUMLAR
500

Güneşler, Kamyonet, Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:13 Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
22:11 Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları!
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:58 Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement