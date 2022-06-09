Sakarya'daki 2 plaja bu yıl da mavi bayrak verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahillerde yapılan incelemeler sonucunda Sahil Park ve 32 Evler plajlarına bu sezon da mavi bayrak verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından kuzey sahillerinde turizm dönemi başlamadan önce yağmur suyu ve kanalizasyon altyapılarının yenilendiği, üst yapı için de bölgenin dokusuna uygun işlemler yapıldığı belirtildi.

Karasu'da her yaz sezonunda binlerce vatandaşın misafir edildiği Sahil Park'ın yanında bulunan 150 metre uzunluğundaki Sahil Park Plajı ile yine aynı şerit üzerinde yer alan 150 metre uzunluğa, 80 metre genişliğe sahip 32 Evler Plajı'nda çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.

Mavi bayrak için her yıl denetleme yapan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) bölgede yaptığı incelemeler sonucunda, bu yıl da 2 sahile mavi bayrak verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillerde görev alacak tüm ekiplerin sezona hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Mülakatlar sonucu belirlenen en profesyonel cankurtaranlarımıza eğitimlerini verdik. Sahilde 'sıfır kayıp' hedefiyle her saniye nöbette olacaklar. Tüm misafirlerimize güzel kuzey ilçelerimizi gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini ifade ediyor, hayırlı sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.