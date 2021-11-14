"Acarlar Longozu" sonbaharın renklerine büründü - Son Dakika

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nda, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla alaca balıkçıl, kaşıkçı, çeltikçi, karabatak, bahri, kadife ördek, sülün, yaban ördeği, deniz ve balık kartalları gibi 200'e yakın yerli ve göçmen kuş türünün barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle belirli dönemlerde sabah saatlerinde açan, akşama doğru kapanan nilüferleriyle ziyaretçilerini büyüleyen longozda, dişbudak, kızılağaç, karaağaç, söğüt, yabani siklamen ve eğrelti otu yanında göl soğanları, su menekşesi gibi endemik türler de bulunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Acarlar Longozu'nda, sonbaharda da ayrı güzellikler yaşanıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen longoz, hazan mevsiminin güz renkleriyle kendine hayran bırakıyor.

Birinci derece sit alanı olarak korunan longoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğünce 1 Eylül 2020'de yapım ve bakım çalışması nedeniyle ziyarete kapatıldı. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan longoz, bu nedenle en sessiz günlerini yaşıyor.

Longoza gelenler, kuş ve bitki türlerinin gözlemlendiği 750 metrelik ahşap yürüme yollarının olduğu bölüme giremezken, longozun devamı olan Ormantik Park'ta sonbahar eşliğinde keyifli vakit geçirebiliyor.

Dünyanın en büyük subasar ormanlarından biri kabul edilen Acarlar Longozu'nun yıl sonunda çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılması hedefleniyor.

"4 mevsim gezip görülecek bir yer"

Hediyelik eşya dükkanı işletmecisi Emin Tayfun Tosun, AA muhabirine, Acarlar Longozu'nun mayısta nilüferlerin açmasıyla, sonbaharda yaprakların renk değiştirmesiyle ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, 4 mevsim gezip görülecek bir yer olduğunu söyledi.

Longozun kapalı olmasından dolayı ziyaretçilerin geri döndüğünü aktaran Tosun, "Yıl sonu itibarıyla tadilatın bitmesini bekliyoruz. Gelecek yıl güzel bir sezon açılışıyla vatandaşları longoza bekliyoruz." dedi.

Tosun, longozun tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Acarlar Longozu, 16 kilometre uzunluğunda, 22 bin dönüm arazi üzerinde tek parça halinde Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük longozu yani subasar ormanı. Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından gelen oluyor. Bundan iki yıl önce longoz Kıbrıs'ta üniversitelerde ders olarak veriliyordu. Her hafta bir tur öğrenci geliyordu ve longozu inceliyorlardı. Türkiye dışından da ilgi gören bir yer." diye konuştu.

Ziyaretçilerin longozun devamı olan Ormantik Park'ta güzel vakit geçirebileceğini anlatan Tosun, özellikle akarsu kenarının dinlendirici olduğunu dile getirdi.

"Akan suyun sesi, yaprakların hışırtısı bambaşka bir zevk." diyen Tosun, "Ördek ve kazların bulunduğu doğal yaşam alanı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan gelenler 'Oh maskesiz hayat ne rahat' diyorlar. Vatandaşlarımıza pandemi dönemde maskeli yaşamdan kurtulup rahat nefes almaları için burayı tavsiye ederim." şeklinde konuştu.