Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Sakarya'daki Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

4 dakika önce

Sakarya'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Sakarya'daki Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı, System.String[]
Sakarya'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesinin desteğiyle Selman Dede mesire alanında kamp kuran UMKE ve SAKE ekipleri ile SAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, soğuk havada zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilme mücadelesi verdi.

Kamp alanında eğitim tatbikatları da gerçekleştiren 60 kişilik ekip, senaryo gereği görev arkadaşlarının trafik kazası geçirdiği ihbarını alınca hızla bölgeye hareket etti.

Araç içerisinde ve altında sıkışan yaralıları kurtaran ekip, daha sonra arkadaşlarını ambulansa taşıdı.

Soğuk havalarda çadırın olmadığı ortamda barınak yapımını öğrenen ekipler, çok sayıda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sakarya UMKE Sorumlusu Vural Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu hayat şartlarında yaşamı idame ettirmek için eğitim tatbikatı yaptıklarını belirterek, "Arama kurtarma, trafik kazası, soğuk havalarda çadırın olmadığı ortamlarda nasıl barınak yapılabilir, bununla ilgili eğitimlerimiz var. Gerçek afetlerde bu tür farklı kurumlarla çalışacağımız için uyum sürecini daha etkin hale getirmek istedik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:53 Kaynak: AA

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