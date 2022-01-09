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Sakarya'daki bakımevi hayvanlara doğal yaşam alanını aratmıyor - Son Dakika

Sakarya'daki bakımevi hayvanlara doğal yaşam alanını aratmıyor

09.01.2022 11:04

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman içerisinde belediye tarafından kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirilen sokak hayvanlarının, yaşamlarını, doğal ortamlarına yakın sürdürebilmeleri sağlanıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman içerisinde belediye tarafından kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirilen sokak hayvanlarının, yaşamlarını, doğal ortamlarına yakın sürdürebilmeleri sağlanıyor.

Türkormanköy Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan, bünyesinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun alanı bulunan tesis, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Yaralı ve hasta olanların tedavi edildiği 400 hayvan kapasiteli merkezde, kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve çip işlemleri de yapılıyor.

Tedavi süreçleri tamamlanan hayvanlar, sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da talep üzerine sahiplendiriliyor.

"Hayvanların doğal alanına uygun bir yer"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AA muhabirine, göreve gelir gelmez projesine başladıkları bakımevinin, geçen yıl haziran ayında faaliyete geçtiğini söyledi.

İhbarların yanı sıra ekiplerce sokaklarda bulunan, kaza geçirmiş ya da başıboş hayvanların bakımevine getirilerek tedavi edildiğini aktaran Soykan, "Burası ilçe merkezine yakın mesafede ancak yerleşim alanlarına yakın değil, hayvanların doğal alanına uygun bir yer. Şehrin her yerinde, köylerde ve hatta ormanlarda dahi özellikle kış aylarında yemleme, koruma ve barınma işlemlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Soykan, bu çalışmaları yasalara uygun şekilde yaptıklarını dile getirerek, "Kısırlaştırma, çipleme ve sahiplendirme işlemlerini burada titizlikle yapmaya devam ediyoruz. Hayvanları seviyoruz. Hayvanseverler de bizi çok seviyor." dedi.

İlçenin yaklaşık 90 bin nüfuslu olduğu göz önüne alındığında, bakımevinin ciddi yatırımla hayata geçirildiğine işaret eden Soykan, "Ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışıyor. Hayvanların da bir can olduğunu bilerek onlara hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soykan, bakımevinde yasaklı ırk olarak nitelendirilen 8 hayvanın da bulunduğuna dikkati çekerek, tüm canlıları sevdiklerini ama insanlara zarar vermelerine de karşı olduklarını aktardı.

"Stresi en aza indirmeye çalışıyoruz"

Veteriner Leyla Coşkun da sağlıklı ya da bakıma muhtaç tüm hayvanların burada misafir edildiğini belirtti.

Bakımevinde her türlü operasyonun gerçekleştirildiğini dile getiren Coşkun, "Burada sahiplendirme işlemlerini de yapıyoruz. Sahiplendirmeye uygun bulduklarımızı aşılayıp, kısırlaştırarak gerekli bakım ve tedavileri bittikten sonra yasanın el verdiği ölçülerde sahiplendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Coşkun, tesisin bulunduğu alanın hayvanlar için önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burası tam bir doğal yaşam alanı. Sokaktaki birçok hayvanın kendisine yer bulabileceği, rahat ve özgür hissedebileceği, toprağa basabileceği birçok alanları mevcut. Dolaşma alanları ve kışlık evlerimiz var. Kış koşulları dikkate alınarak özel olarak hazırlandı. Onları, beslemesini yaparken asla rahatsız etmiyoruz, stresi en aza indirmeye çalışıyoruz. Anneler burada yavrularıyla beraber yaşıyor, bu çok önemli."

Coşkun, hayvanlara doğal yaşam ortamlarına yakın bir bakımevi kazandırdığı için Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teşekkür etti.

Sakarya'daki bakımevi hayvanlara doğal yaşam alanını aratmıyor
Sakarya'daki bakımevi hayvanlara doğal yaşam alanını aratmıyor
Sakarya'daki bakımevi hayvanlara doğal yaşam alanını aratmıyor

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Sokak Hayvanları, Hisarcık, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki bakımevi hayvanlara doğal yaşam alanını aratmıyor - Son Dakika


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