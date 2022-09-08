Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı - Son Dakika
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Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı

08.09.2022 22:08
Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı

Sakarya'daki belediye başkanlarının katıldığı aylık istişare ve değerlendirme toplantısı, Söğütlü'de gerçekleştirildi.

Sakarya'daki belediye başkanlarının katıldığı aylık istişare ve değerlendirme toplantısı, Söğütlü'de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in katılımıyla yapılan toplantıda, kentin gündemine dair konular ile ilçelere yönelik yatırımlar ele alındı.

Yüce, her ay farklı ilçede toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, ev sahipliğinden ötürü Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı - Son Dakika
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