Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in katılımıyla yapılan toplantıda, kentin gündemine dair konular ile ilçelere yönelik yatırımlar ele alındı.

Kaynak: AA

Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı - Son Dakika

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