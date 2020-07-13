Sakarya'daki belediye etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak - Son Dakika

Sakarya'daki belediye etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanımını kaldırdıklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanımını kaldırdıklarını bildirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Ekrem Yüce başkanlığında Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yüce, 65 gündem maddesinin karara bağlandığını belirterek "Grup toplantımızda ilçe belediyelerimizle aldığımız karar sonrasında etkinliklerde havai fişek kullanımını kaldırdık. Ortak bir karar aldık, artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. İnşallah Sakarya'mızda büyükşehir başta olmak üzere diğer belediyeler kutlamalarda bunu yapmayacak." ifadelerini kullandı.

Yüce, duyarlılık gösteren tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek vatandaşlardan da aynı hassasiyeti beklediğini kaydetti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 127 kişiden 122'si taburcu edilmişti.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da saat 11.35 sıralarında kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'daki belediye etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak - Son Dakika
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