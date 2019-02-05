Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Bıçakla Yaralama

Sakarya'daki Bıçakla Yaralama

24 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

Sakarya'daki Bıçakla Yaralama, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Şubat'ta Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra stat dışında tartıştığı M.C. ve B.Y'yi bıçakladığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan N.G'nin (21) sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda önceki gün, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra stattan ayrılan M.C. ve B.Y, aralarında husumet olduğu belirtilen N.G. tarafından bıçakla yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

N.G. ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: AA

HACETTEPE SPOR, Adapazarı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu Sapık Öğretmen, 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu

Hakan Şükür'ün Babası Hakim Karşısına Çıktı Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:00:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'daki Bıçakla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]