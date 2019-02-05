Sakarya'daki Bıçakla Yaralama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 3 Şubat'ta Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra stat dışında tartıştığı M.C. ve B.Y'yi bıçakladığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan N.G'nin (21) sorgusu tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen N.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda önceki gün, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra stattan ayrılan M.C. ve B.Y, aralarında husumet olduğu belirtilen N.G. tarafından bıçakla yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.



N.G. ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.

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